台中市清水區海口南路上的1處私人神壇，24日晚間舉辦祭祀慶典活動，吸引不少來自各縣市的陣頭參加，未料，來自新北市的葉姓陣頭負責人因不滿主辦單位沒提供餐飲，找上王姓主辦人理論，現場爆發推擠衝突，導致王男受傷送醫，警方帶回3人釐清案情。

這起事件發生在24晚間約8點多，警方指出，該處神壇因舉辦慶典，有不少各縣市陣頭共襄盛舉，原本熱鬧的活動，卻因41歲葉姓陣頭負責人不滿主辦單位沒有提供餐盒、飲料，與39歲王姓活動主辦人發生爭執，2人接著爆發口角與肢體推擠。

附近其他人見葉、王2人推擠，也有人陸續加入，最後演變成葉男陣頭的4、5名成員一起毆打王男，導致王手指骨折，送醫後無大礙，所幸在附近協助交管的員警獲報趕到現場，並通知快打警力到場支援，防止衝突擴大，並帶回3名涉案人說明，釐清案情。

警方呼籲，民眾面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，絕不容許不法行為挑戰公權力。