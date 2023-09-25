出售部分股份之後SBB將持有EduCo約49.84的股份，EduCo將轉而交由Brookfield控制。這筆交易將在今年10月完成。

目前歐洲的房地產危機以德國和瑞典最為嚴重，在利率高升和經濟萎靡之下，地產開發商苦苦應付巨額債務。今年稍早之時，國際貨幣基金(IMF)警告瑞典家庭創紀錄高水準的債務、債務沉重的地產公司，以及這些公司對當地銀行的依賴，將該國列為有金融風險。

SBB作為瑞典最大商業不動產開發商，在今年五且啟動了戰略評估，檢討可能出售部分業務部門，以改善公司財務狀況。

作為周日交易的一部分，Brookfield也將注資EduCo78億瑞典克朗(約7億美元)，協助償還部分對SBB的借款。

償還之後，EduCo剩餘對SBB的借款約為55億瑞典克朗。

在去年11月，Brookfield先是從SBB手中獲得EduCo的49%股份。今年七月，Brookfield談判要收購剩餘的51%，最終談判破裂，並給SBB帶來沉重打擊。另一方面，SBB苦於掙扎數十億瑞典克朗的債務，股價也暴跌，公司一直努力最後的生存。

SBB在周日也表示，以決定採取分散化的集團結構，成立三個全資或部分擁有的業務部門，分別是教育、社群，以及住宅事業。