明揚國際科技公司屏東廠房22日驚傳大火，導致4名消防員殉職，屏東縣消防局長許美雪起初表示是「同仁射水後才爆炸」，隨後又改口稱，消防員「沒有射水」，才剛進入火場就發生爆炸，坦承自己口誤，引起外界不滿紛紛要求下台。對此，許美雪24日回應，「不會戀棧」消防局長一職。

明揚國際發生惡火後，許美雪第一時間曾透露，首批消防員進入火場搶救時，因現場飄散大量烷氣及天然氣，消防員一射水線就引發爆炸，不過她隔日卻又澄清「沒射水」，強調同仁尚未動作就被要求撤離，當時是因為被廠商的說法誤導才「口誤」。

針對外界掀起下台聲浪，許美雪回應，目前最要緊的就是先把工作做好，後續問題暫時不去考慮，但也不會戀棧消防局長的職位。

發生重大爆炸意外，身為消防局長卻以不實資訊誤導大眾，引起對其專業性的質疑，許美雪隨後也遭起底，中央警察大學第48期畢業的她，並非消防體系出身，而是與前立法院長蘇嘉全的太太洪恆珠是同學，因此才促成許美雪從行政院新聞局轉任屏縣府消防局祕書，再一路晉升到局長之位。