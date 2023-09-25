台灣民意基金會25日早上發表「蔡英文總統聲望的最新動向」即時民調，不贊同蔡英文處理國家大事者比贊同多9.8個百分點，迎來第5次執政困境；基金會董事長游盈隆說，與上月相比，蔡英文職務表現贊同率下滑10.4個百分點，等於流失200萬支持者，其中超過8成是鐵粉，對明年民進黨總統與立委選情顯然是壞消息。

當民調問及「一般說來，您贊同或不贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果發現，有11％非常贊同，27.4％還算贊同，27.6％不太贊同，20.6％一點也不贊同，11.3％沒意見，2％不知道。

結果顯示，20歲以上台灣人中，3成8基本上贊同蔡英文處理國家大事的方式，4成8不贊同，不贊同比贊同多9.8個百分點，蔡英文再度陷入新的執政困境。 游盈隆解釋，「執政困境」代表「總統職務表現不贊同率」大於「總統職務表現贊同率」，差距越大表示民怨越深。與上個月相比，蔡英文聲望出現巨大變化，總統職務表現贊同率下滑10.4個百分點；而總統職務表現不贊同率上升5.9個百分點。一來一往，使得原本贊同比不贊同多6.5個百分點，如今變成不贊同比贊同多9.8個百分點。

游盈隆說，從另一個角度看，1個百分點約等於19.5萬選民，蔡總統本月職務表現贊同率（也可說是民意支持度），下滑10.4個百分點，意味著贊同她國家領導方式的人流失200萬選民左右，且其中超過8成是蔡總統鐵粉，而不贊同她的選民增加約115萬人。這是一個很罕見且驚人的轉變，箇中原因為何？值得深究。

他直指，蔡英文身為民進黨頭號執政黨員，聲望好壞、民意支持度高低，都和民進黨禍福相連，9月總統聲望重挫及其後續影響不容小覷；這次聲望重挫10.4個百分點，也是今年最大的一次，形同揭示蔡英文迎來任內第5次執政困境，從今年9月開始，會持續多久目前並不清楚，但對明年民進黨總統與立委選情顯然是壞消息。

他解釋，此次聲望重挫程度是蔡英文上任以來第三高，前兩次是2022年九合一地方選舉挫敗，另一次是聲望重挫13.7個百分點；另一次是2020年9月，因八月無預警宣布隔年元旦開放美國萊豬進口，聲望重挫10.7個百分點。從過去整體趨勢看，蔡英文自2016年5月上台執政迄今7年多，已經歷4次執政困境。

本次調查由游盈隆負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析，山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析；訪問時間是9月18至20日；對象以全國為範圍20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣，市話佔70％，手機佔30％。

有效樣本1077人，市話753人，手機324人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.99個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是台灣民意教育基金會。