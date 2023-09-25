屏東消防局火災調查小組、刑事局鑑識人員等一行人稍早進入火場進行調查。（謝佳潾）

屏東明揚國際工廠爆炸案，因24日找到的部分骨塊被法醫認定為獸骨，因此目前確定9死1失聯，搜索行動25日持續進行中。（謝佳潾攝）

屏東明揚國際工廠爆炸案，因24日找到的部分骨塊被法醫認定為獸骨，還須送DNA鑑定，因此目前確定9死1失聯，搜索行動25日持續進行中，縣府稍早公布失聯者為傅姓員工，而屏東消防局火災調查小組、刑事局鑑識人員等一行人剛剛進入火場進行調查。

屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日傍晚驚傳爆炸，經過連日來的搜救，24日找到3具大體，縣府指出，死亡人數達10名，但因上午7時許找到的骨骸經法醫認定為非人類骨骸，因此縣府又改稱，目前維持9死1失聯，失聯者為傅姓員工，搜救行動將持續進行。

25日早上9時15分，搜救行動繼續，10多位義消自主性前來支援，義消表示，考量目前狀況較明朗，加上警消都累了，所以主動前來支援。

稍早，屏東消防局火災調查小組、刑事局鑑識人員等一行人進入火場進行調查。

屏縣府剛剛表示，25日上午10點半，將公布明揚科技公司違失處置。