前雅虎大中華董事總經理鄒開蓮。（資料照）

2024總統選舉逼近，各政黨的正副總參選人名單備受外界關注，網路上先前傳出民眾黨總統參選人柯文哲的副手人選，是前雅虎大中華董事總經理鄒開蓮，雖當時民眾黨回應人選還在尋覓中，且鄒開蓮先前曾表示沒有從政打算，但有媒體昨(24日)爆出柯再度到教會盼能打動鄒。

根據《TVBS》報導指出，柯文哲被二度捕捉現身教會，傳出就是想讓鄒開蓮點頭搭檔參選，而柯文哲被記者問到此事時，只露出一抹微笑，沒有多做回應。而柯文哲競辦發言人回應，「這個是屬於主席的私人行程，這個部分我也是不太清楚」。

傳出柯文哲副手人選鎖定鄒開蓮。民眾黨發言人楊寶楨15日表示，還在洽詢各界優秀人選，目前副手還沒定案，確定會再跟外界報告。柯文哲14日受訪曾說，這段期間當然會多方徵詢，但是從賴佩霞的例子就知道，「請大家不要亂猜，反正最後一秒你就會知道」。不過，其實鄒開蓮之前就曾表示，沒有從政打算。