屏東明揚國際工廠爆炸案，屏東縣消防局長許美雪第一時間稱消防員射水後爆炸引發爭議，事後改口「未射水就發生連續爆炸」，遭外界質疑其專業性。對此，中山大學政治所榮譽教授廖達琪分析許美雪碩士和博士論文，直言「與真正的消防本業無關」，並稱許究竟怎麼做到消防局長，「就讓大家盡情猜測」。

屏東明揚公司工廠22日發生爆炸意外，造成多人死傷，許美雪在事發時一度稱是「消防員射水後發生爆炸」，隨後才改口稱「沒有射水」，讓外界質疑她並非消防專業。

廖達琪昨（24）日在政論節目《TVBS戰情室》中對此表示，許美雪是中央警大公共安全系畢業，跟消防專業一點關係都沒有，此外，許美雪寫過的碩士論文跟消防是有一點關係，但與行政方面有關，主題為「縣市政府消防局組織文化與組織效能關係之研究，以高高屏三縣市為例」，重點是在組織文化與組織效能，與管理階層較有關，許美雪的博士論文主題則是「台灣核三廠核子事故民眾疏散撤離之體制設計」，雖然是有消防關係，但與真正的消防本業無關。

廖達琪直言，許美雪做學術研究，跟消防業務及技術層面，幾乎是零關係，許美雪究竟是如何當上消防局長的，就讓大家盡情猜測了。