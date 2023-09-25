屏東大火釀10死98傷慘劇，消防員要求組織工會，對此，行政院長陳建仁25日受訪指出，政府相當注重消防人員權益，未來將審慎考慮，由於消防員本身是公務人員，行政院會與考試院持續協商，提供最好的政策方案。

陳建仁上午出席世界台灣商會聯合總會第29屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮，會前接受媒體聯訪。有媒體問及，行政院與考試院研商是否有時間表？如何面對外界批評蔡英文喊補充消防人力跳票。

陳建仁指出，當屏東大火事件發生時，政府在第一時間就指派內政部長和衛福部次長前往協調，盼提供所有受傷者最好的醫療照顧，並在救災相關事務做到劍及履及的良好控制，他在立法院專案報告總質詢後，也立刻趕到屏東了解現場狀況。

陳建仁說，沒有任何人希望看到悲劇發生，政府相當注重消防人員權益，一定會提供最好的保障，至於消防員組工會一事，政府會審慎考慮，由於消防員本身是公務人員，所以行政院會與考試院持續協商，提供最好的政策方案。

他提到，政府實際上已編列76億提供消防人員裝備以及相關設施，未來還會再編80億加強，同時增加消防人員薪資以及危險勤務加給，感謝消防員在第一線辛苦付出。政府能體會消防員及其家屬訴求，未來會在最短的時間內處理人力補充、裝備充實及權益保障相關議題。