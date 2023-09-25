台北市長蔣萬安出訪韓國，參訪首爾大學路。（台北市政府提供／劉彥宜台北傳真）

台北市長蔣萬安24日至26日率團前往韓國首爾參加2023世界城市高峰會市長論壇，蔣萬安昨晚前往首爾大學路參訪韓國藝文產業，包含劇場風氣提升、稅務優惠及配套專業人員等，並將韓國藝文產業經驗帶回台北。

蔣萬安昨晚參與世界城市峰會歡迎晚宴後，前往首爾著名的大學路，由韓國劇場公司HJ culture代表韓昇元引導參訪韓國藝文產業。從首爾鐘路區鐘路五街十字路口到惠化洞圓環約1.1公的路段，為韓國特色文化藝術街「大學路」，附近有文藝振興院、文藝會館等各種藝術表演場地、畫廊等，已發展為文化藝術街。

韓昇元說明，大學路有大小各式的劇場空間，座位在300人以下被視為小劇場；300至500人為中型劇場；500人以上則為大劇場。大學路共有400多個劇場，觀眾以女性為主，80％銷售率集中在特定劇場，競爭激烈。

蔣萬安則關心政府如何參與培植藝文產業與風氣，韓昇元回覆，附近校園除了有大量學生作為客群，也有各式表演藝術相關科系，為產業提供源頭活水，最早附近地價便宜時，有業者嘗試打造一棟內多個小劇場，成功後引來不少效仿者，後續則在政府提供劇場稅務優惠的鼓勵下，不少財團進駐成立劇場，也加劇劇場間的競爭。

蔣萬安問及，票價與相關從業人員的勞動狀況？韓昇元說，大學路的音樂劇票價為1至6萬韓元，學生雖可負擔，但也導致小劇場為收支平衡，同檔戲得一天上演6次，目前的快速商業化也有其挑戰。另，韓國政府公營的劇場也會透過明文規定配套多少證照的專業人員，保障從業者的工作機會與待遇。

最後，蔣萬安也參觀西京大學的劇場樓，了解一棟建築內不同大小規模的劇場規劃與營運，並聽聞韓昇元旗下的音樂劇將於11月前往台北表演藝術中心演出，蔣萬安表示歡迎，並稱參訪收穫良多，也期待未來台韓間能有更多包含劇場等藝文產業的交流。