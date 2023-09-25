國泰投信認為，投資入與期存金融股，不如改買「金融債」，提早實現財富自由。「國泰10Y+金融債ETF」(00933B)經理人鍾郁婕進一步說明，雖然9月FED利率會議宣布暫停升息，但根據芝商所FedWatch顯示，市場預期最快可能於明年中開始降息，歷史經驗指出，2006年及2018年停止升息階段，美債皆呈現上漲走勢，長天期金融債則比美債更快反應降息的預期，價格更早走揚，全球資金持續看好債市未來上漲的大方向沒變，此時就是債市投資的甜蜜點，建議投資人選債要留意兩大關鍵，包括避免違約風險和比較債券的收益率。

以00933B追蹤的「彭博10年以上美元金融債券指數」來看，該指數從公司債中篩選出信評在投資等級以上的金融產業債券，指數成分債有9成以上是全球系統性重要銀行(G-SIBs)，受到更高監理要求，基金並布局美國六大金融機構包括摩根大通集團、美國銀行、高盛、富國銀行、摩根士丹利及花旗集團，還有英國、日本、澳洲及瑞士等多個國家。成分債檔數分散，可降低過度集中某幾檔公司的風險；指數持債為投資等級，其中又以A1級的債券比重最高，投資人可安心持有。

除了不用擔心違約風險，00933B追蹤的金融債指數收益率也是表現相當亮眼，以市面上較安全的債種來比較，截至9月21日長天期金融債收益率約6.14%，又比全球公債的3.46%來得更高。債券市場目前仍嚴重折價，未來進入降息循環後，即可安心領高息，「再加碼」債券價格的穩定上漲，享受債息和價差兩頭賺。