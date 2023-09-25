一名60歲開業醫師，某次看診時突然感到胸痛不適、胸悶，原以為是肌肉筋膜炎造成便不以為意，但後續症狀卻逐漸加劇，且伴隨下巴和左肩非常痠，這才讓他意識到是心肌梗塞，急診就醫一查，果然有一條血管幾乎100％塞住。急診科醫師魏智偉指出，心肌梗塞的症狀辨別非常重要，並提供5字警覺徵兆，包括「增、質、轉、嚴、始」，出現時就要特別當心。

醫師魏智偉在《健康好生活》分享案例，過去曾遇過一名60歲的開業醫師，每日看診病人都很多，某次看診到接近中午時，突然感到胸痛不適、胸悶，當下推斷是早上一直維持相同姿勢用電腦，或許因此造成肌肉筋膜炎，便自行服藥緩解，半小時後症狀有改善就不以為意。

然而，魏智偉提到，對方有三高和肥胖問題，會固定在家進行適度運動，但當天下午運動到一半時，突然出現胸悶、冒冷汗，就像有東西壓迫在胸口般，且疼痛讓下巴和左肩非常痠，極度不舒服。

此時，該位醫師才意識到是心肌梗塞，由於隨時都可能有狀況，就趕緊撥打119叫救護車送至急診，魏智偉提到，後續做心電圖檢查，果然有一條血管幾乎100％塞住，所幸及時處置，救回一命。

藉由此個案，魏智偉提醒，心肌梗塞症狀的辨別很重要，並提供5字警覺徵兆要注意：

1、增：增減痛，活動時疼痛可能會增加、休息時出現舒緩。

2、質：疼痛的性質，像是悶痛、刺痛、撕裂痛。

3、轉：疼痛有無轉移，例如轉移到左肩、背部、頸部或下巴等部位。

4、嚴：疼痛的嚴重度，最痛10分，不痛0分。

5、始：疼痛何時開始？例如運動後或天氣變化大。