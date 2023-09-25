台北市長蔣萬安24日至26日率團前往韓國首爾參加2023世界城市高峰會市長論壇，蔣萬安25日上午與韓國國會議員趙慶泰、趙廷訓進行早餐會，其中趙慶泰關心兩岸關係及區域議題，蔣萬安強調，維持印太地區的和平穩定，立場與韓方一致，希望未來多交流，穩固情誼、加深合作。

台北市政府今早臨時新增行程，為蔣萬安、趙慶泰與趙廷訓進行早餐會，趙慶泰為執政黨國民力量的國會議員，自2004年至今歷任五屆，目前同時也是韓台國會議員親善協會會長；趙廷訓畢業於哈佛大學甘迺迪學院，2020年當選議員，目前為時代轉換黨主席，返韓從政前曾任職於世界銀行多年。

蔣萬安提及，台韓都遇到少子化，因此上任後推動好孕專車及二胎父母優先住社會住宅，希望讓台北市民想生、願生、敢生。趙廷訓分享，韓國經濟學研究指出，結婚年紀與男生是否願意分擔家事，是影響生育意願的重要指標，韓方有不少可以借鏡台北的做法。蔣萬安則笑稱，自己很願意做家事，所以能做三寶爸。

趙廷訓說，去年年中第二次來台北，最有印象的是台北市民的禮貌友好。蔣萬安回覆，目前台北吸引愈來愈多韓國遊客，因此推動北捷全面增加韓語站牌，目前有21站放送韓語廣播，並持續增設中，希望給韓國遊客更好的遊覽體驗。

趙慶泰表達對台灣的支持以及對兩岸關係及區域議題的關心，蔣萬安強調，維持印太地區的和平穩定，大家要一起努力，立場與韓方是一致的，也希望未來多交流，穩固情誼、加深合作。

蔣萬安指出，台韓情誼源遠流長，韓國國父金九在成立臨時政府、追求韓國自由獨立時，也受到中華民國政府的持續支持。後來金九的兒子也曾作為駐台大使，對台韓關係貢獻甚深。

中秋將至，蔣萬安並致贈鳳梨酥禮盒、觀音茶，以及宣傳台北智慧城市smart city大會的小冊子，同時熱切歡迎2人造訪台北。