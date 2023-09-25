王心凌「SUGAR HIGH演唱會」24日圓滿落幕，好人緣的她，2場演出吸引大批圈內好友欣賞，卻沒看到緋聞男友「藍先生」蹤影；由於她接下來工作已排至明年中，忙到幾乎沒有私人時間，嚴重影響約會安排？王心凌直言：「工作SUGAR HIGH全糖，所以我的私生活就無糖。」雙方感情已畫下句點？「就是真的太忙了」，也不清楚對方有沒有到場欣賞。

她去年奪下《乘風破浪》總冠軍後聲勢再上一層樓，演出及代言邀約不斷，巡演更已排到明年6、7月，現階段全力衝刺事業的她苦笑說：「完全沒有（私人時間），我一個處女座的家怎麼會變成這樣、也太亂了吧。」透露每天工作結束回到家，累到缷妝後就只想躺在床上，根本沒體力整理房間，每個月只能休息1天或毫無私人時間；親友不會抱怨沒辦法參與聚會？「我連開心水（酒精飲品）都沒得喝了，他們都滿體諒的，我本來每個月至少回去1、2次陪媽媽吃飯，現在都是她上來台北」。

昨第2場驚喜邀來韓團「少女時代」前成員Jessica（鄭秀妍）合體演唱〈愛你〉，令全場歌迷情緒激動嗨炸，她甜讚好友：「Jessica學舞速度很快，很有實力很努力，不是只有漂亮外表而已。」但2人在台上只唱了1首歌，讓滿場觀眾意猶未盡，怎麼不在台上多聊幾句？王心凌幽默反問「我講的話還不夠是不是」。為了準備演出已好幾天沒睡飽的她，2場結束後最想做的事就是睡覺。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！