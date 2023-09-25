黃義婷25日在杭州亞運划船女子單人雙槳決賽，划出7分56秒76成績排名第4，未能如願站上頒獎台，賽後她累到呼吸急促且缺氧，只能坐在地上接受訪問，但問到這次亞運的「最後一舞」，黃義婷不禁落淚表示，「這是我人生最後一次亞運，真的很不捨！」

黃義婷表示，相較於前兩場比賽，自己每場都在針對缺失做出調整，「像是比完預賽，我感覺自己1200公尺過後快沒力，到了準決賽就趕緊修正，準決賽則是最後500公尺沒力，所以我請教練在場邊喊我，就算我在第一道，我相信自己還是可以聽到。」

「當比賽結束我有哭了一下，我真的盡力了，現在手腳都不聽使喚，大概是今天比賽環境氣壓比較低，呼吸也比較不順，我想大家都一樣，看誰能堅持到底，」黃義婷說，「畢竟我想參加下屆亞運有難度，年紀也到了，但我希望給台灣選手看到，我都可以划這麼久，他們一定也可以。」

黃義婷表示，最後的感覺是自己盡力了，因為他擁有很多人的支持，現在哭出來也會讓自己好一點，家人也都沒有給她壓力，只是要她享受比賽，「我本來有信心進決賽，甚至站上頒獎台，但看到俄羅斯奧運銀牌這次代表烏茲別克出賽，我就知道自己只能爭第2或第3。」

至於自己下一步，黃義婷說：「現在就是先休息，然後把心情沉澱下來，是否要拚明年巴黎奧運，我可能還要想想，先等我靜下心來。另外我也沒有什麼拍紀錄片的計畫。」