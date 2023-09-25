國道一號北向364.8公里、鼎金系統路段，今（25日）上午9時48分發生多車追撞事故，占用輔內+輔外車道，後方車流回堵約5公里，高公局提醒駕駛朋友小心行駛，勿觀望而影響行車安全。詳細事故原因仍待進一步釐清。

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