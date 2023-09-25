國1北上鼎金路段「多車追撞」！車流回堵5公里 10:162023/09/25 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國1北上鼎金路段「多車追撞」！車流回堵5公里。(翻攝高速公路即時路況影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道一號北向364.8公里、鼎金系統路段，今（25日）上午9時48分發生多車追撞事故，占用輔內+輔外車道，後方車流回堵約5公里，高公局提醒駕駛朋友小心行駛，勿觀望而影響行車安全。詳細事故原因仍待進一步釐清。 明揚董座哽咽「想上香」殉職勇消賴俊儒父親回應了 倖存小隊長多次痛哭「只有我活下來」恐「罹創傷症候群」：暫停探視 屏東大火重大傷亡！消防專家直言「明揚要負最大責任」揭5疑點 #鼎金 #追撞 #車流 #回堵 #國1 也許您會感興趣 推薦閱讀 上班注意！國1北向27k 「2車追撞」回堵2公里 08:052023/09/18 社會 上班注意！國1北上林口路段「2車追撞」回堵2公里 08:182023/09/20 社會 上班注意！國1北上三重段「2車追撞」佔內線 08:382023/09/19 社會 上班注意！國1北上台北交流道「3車追撞」佔內線 07:592023/09/22 社會 未保持安全車距猛撞小客車 大貨車「車頭倒頭栽」 12:172023/09/21 社會 國1內湖交流道「4車追撞」！轎車擠成爛鐵 2人受困送醫不治 13:122023/09/16 社會 國1北上楠梓段「大型鋼捲」掉落 紫爆回堵10公里 08:302023/09/15 社會 高雄拖板車撞車！數噸重「鋼捲」掉國道塞10公里 民眾趕上班抓狂 10:112023/09/15 社會 國1南下彰化段「大貨車撞護欄」滿地碎玻璃 紫爆回堵10K 08:332023/09/20 社會 台中高美溼地車流多惹民怨 美堤街將拓寬300米 16:312023/09/15 寶島 駕駛靠「1動作」驚險逃生！ 轎車突起火燒毀車頭 回堵國道3公里 18:232023/09/21 社會 三鶯大橋23日通車 新北議員蘇泓欽：紓解文化路車流 19:442023/09/20 生活 大貨車與機車碰撞起火 7旬機車老翁送醫不治 10:462023/09/22 社會 新北三鶯大橋9月底前通車 標線、號誌調整防堵、塞車 17:232023/09/17 生活 國一南下349K岡山段深夜「5車連環撞」！1命危4人傷 03:372023/09/22 社會 國1內湖交流道4車追撞 6旬夫妻卡變形車內送醫亡 15:412023/09/16 社會 國1鼎金段驚現「血滴子」鐵片 砸破擋風玻璃 駕駛乘客驚呆了 20:332023/09/17 社會 台76八卦山隧道貨車翻覆、鐵架散落 現場嚴重回堵 13:582023/09/21 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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