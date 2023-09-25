國民黨總統參選人侯友宜23日宣布請假投入選舉，引來民進黨新北市議會黨團、及民眾黨議員陳世軒的批評，他還質疑，侯是否刻意挑在媒體目光聚焦在屏東大火的現在宣布請假。對此，有網友反問，屏東的事為何要硬扯到新北？並要陳世軒別再攻擊侯友宜，因為這等於是在幫助民進黨繼續執政。

陳世軒23日在臉書發文表示，在屏東明揚國際高爾夫球工廠發生爆炸，造成多人死傷之際，侯友宜卻開始請長假跑選舉，他指出，本來要在27日開議時，監督並要求新北市府研擬相關配套措施，以避免相同憾事發生。

陳世軒質疑，侯友宜是否是為了躲避外界監督，才會選擇在媒體目光都焦聚在屏東大火之際，不顧市政與市民的安危正式請長假。

陳世勳的貼文引來不少網友留言，儘管大部分人都認同他的說法，但也有網友反問，屏東大火事件會由當地政府去處理相關事宜，為何硬要牽扯到新北市長？並呼籲陳世軒，別再配合民進黨攻擊侯友宜了，因為他的所有攻擊，都是在幫助民進黨繼續執政。