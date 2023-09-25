新竹地檢署法醫楊敏昇平時負責陪同檢察官相驗屍體，日前楊敏昇上節目談過往的解剖經驗，指出他第一次解剖相驗就是他以前教過的學生，現在回想起來，還是悲傷不已。

楊敏昇日前在節目《新聞挖挖哇》提到，27歲就在大學教書，與學生年紀相近所以關係很好，其中一名男學生找他幫忙找打工機會，他介紹對方到新竹空軍醫院當夜班工讀生，但男學生做一陣子後，突然有天楊敏昇接到醫院打來抱怨，「要介紹學生也介紹好一點的，怎麼介紹這種一夕之間失聯的」。

楊敏昇說，聯絡這名男同學才知道他是跑去聲色場所當少爺，賺錢多，雖然楊敏昇覺得不妥，但也沒阻止，之後他考上法醫，離開學校到地檢署實習，沒多久就接到其他學生打電話來說，那名男同學輕生走了，年僅21歲。

楊敏昇表示，隔天剛好是實習日，進解剖室前他紅著眼眶拜託老師，可不可以不要讓他進去，這具屍體是他以前的學生，但老師拒絕了，把手套遞給他說「你看這麼多天了，今天給你驗，你要繼續跟我學習就進去驗。」最後他忍住悲傷完成他的第一次相驗，一開始他覺得老師很故意，後來才懂是用心良苦，如果這個檻沒跨過去，以後還會有更多類似的狀況。