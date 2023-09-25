中日韓三國外交部門將從25日起在韓國首爾舉行一系列的雙邊和多邊會議，探討重啟停擺近4年的中日韓領導人會議相關事宜。韓媒透露，韓國政府作為本屆峰會的輪值主席國，將向日本和中國大陸提出三國合作構想「藍圖」，並爭取達成一致意見。

韓聯社報導，韓國外交部次官補（部長助理）鄭炳元、中國大陸外交部部長助理農融和日本外務省外務審議官船越健裕將作為三國代表，出席26日的三國高官會議（SOM）。在此之前，日韓和中韓代表將於當天下午舉行雙邊磋商。而具有事先工作協商性質的三國副局長級會議也將在當天舉行。

報導指，中日韓將透過此次協商，正式討論最快在年內重啟停擺近4年的三國首腦會談。上一次三國峰會於2019年在中國大陸成都舉行。據悉，韓國政府作為本屆峰會的輪值主席國，將向日本和中國大陸提出三國合作構想「藍圖」，並爭取達成一致意見。

報導指，中日韓協商機制通常按照副部級高官會、外長會、首腦會的順序進行，據此預計三方還將協調日程，早日舉行外長會。