周一香港恆生綜合指數早盤跌171點或0.9%，為17885點。國企股(H股)跌1.1%，為6195點。科技指數跌1.7%，為3923點。

網路科技股多走低，騰訊跌2.0%，美團跌3.0%，網易和京東跌逾1%，阿里巴巴由升轉跌。

內房股普遍下跌，中國恆大暴跌18%；周日晚間恆大發布公告，稱公司在3月21日提出的境外債務重建方案的提案發生變數，旗下子公司正被證監會調查，恆大可能無法滿足新票據發行的資格。

汽車股漲跌互見，小鵬跌0.7%。

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