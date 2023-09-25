中國陝西一名高姓女子，19年前為了在「未達法定年齡」情況下結婚，使用親姊姊的身分完成登記。未料她今年初急需使用結婚證，卻因登記資料有誤而無法使用，向政府部門申請撤銷，竟得到無法撤銷答覆。

據《澎拜新聞》報導，高女2004年4月在家人介紹下認識艾姓丈夫，但當時她還沒達到法定結婚年齡，家人便使用姊姊的資料幫她登記結婚。沒想到，如今已育有2子的高女，即使坦承使用假身分結婚，也無法撤銷登記。

檢察官指出，高女因結婚證資訊登記有誤，無法使用證書而申請撤銷，但她使用假身分，並不符合法律規定的可撤銷婚姻情形，且已經過了向法院起訴的訴訟時效；然而不撤銷，又對高女及其姊生活帶來嚴重影響。

最終，依照大陸最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部的「兩高兩院」規定，檢察院應根據查核認定情況，認為婚姻登記存在錯誤，應當撤銷。因此，高女在檢察機關發出檢察建議後，與丈夫獲得重瓣登記權利，結束近20年「假婚姻」。