國民黨總統參選人、新北市長侯友宜請假投身選戰，遭民進黨批評「踐踏民主」，國民黨也回嗆，副總統賴清德擔任台南市長時，也有230天不進議會的紀錄。無黨籍立委參選人于美人25日批評，執政黨的邏輯就是「不違法」就好，但對其他人就是高道德標準看待。

于美人今早受邀上《千秋萬事》直播節目，但是節目主持人王淺秋因為塞車無法準時到場，節目一開始只能由于擔任主持人開場，介紹上節目的自己，同時也自問自答式的回應「主持人」的介紹，最後也惹得自己笑場。

對於侯友宜請假打選戰一事，于美人表示，理論上選舉應該是公平的，但實際上卻不可能公平。她批評，民進黨難道分辨得出賴清德的行程到底是公務還是選務嗎，她認為，相較於賴清德能運用的資源，對侯友宜及民眾黨總統參選人柯文哲而言，也不見公平。

于美人指出，健保、電費及雞蛋等問題，其實背後都是同一個邏輯，也就是「把問題丟給下一代」，非常不負責任。她說，受到俄烏戰爭及禽流感影響，雞蛋價格本就會上漲，但政府不尊重背後的市場機制，「遇到選情問題就一直補貼」，最後導致一連串爭議，讓民眾不信任政府，蛋商也不信任政府，讓國家承受巨大損失。

王淺秋表示，前農業部長陳吉仲下台後，有關爭議變得不清不楚，相關責任也得不到答案。她更指出，台農蛋品董事長涂萬財指稱日期標示錯誤及拍道歉影片都是受到政府要求後，就馬上被開罰，目前已被高雄市政府開罰高達1300萬，甚至面臨刑事調查。她直言，蛋商幫政府處理進口蛋，但出了事政府馬上卸責，涂唯一的錯就是「說真話」，被開罰根本是政府殺雞儆猴。