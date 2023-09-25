繼韓國總統尹錫悅抨擊俄朝軍事合作是「直接挑釁」後，北韓政府回應稱，北韓與俄羅斯作為鄰國，保持密切聯繫是「自然和正常」的。

北韓最高領導人金正恩日前結束為期一周的訪俄之行，回國後北韓俄國2國就加強軍事和經濟合作達成一致。

韓國與美國擔心，俄可能試圖從北韓取得彈藥，以補充因俄烏戰爭而減少的庫存，北韓則為核武和飛彈計劃尋求俄羅斯技術協助。

另據此前報導，俄羅斯外長拉夫羅夫將於10月訪問平壤，就北韓俄國領袖會談的後續措施與北韓進行磋商。分析猜測，拉夫羅夫或在訪北韓期間，與北韓協調俄羅斯總統普丁訪北韓事宜。

據《路透》報導，尹錫悅20日在聯合國大會發表主旨演講時警告，如果俄羅斯幫助北韓強化武器計劃，以換取北韓對俄烏戰爭的支援，這將是「直接挑釁」，韓國及其盟友將不會袖手旁觀。

北韓官媒《朝中社》25日發文譴責尹錫悅「惡意」誹謗朝俄兩國的友好合作，稱尹錫悅已成為美國政府的「擴音器」。

文章表明，「鄰國之間保持密切聯繫是非常自然和正常的，沒有理由指責這種做法。」文章還補充稱，北韓的外交政策「不會被任何東西所束縛，北韓與近鄰的友好合作關係將繼續加強。」