這3檔指數是櫃買中心與「FactSet」簽訂合作契約後所發布的首批指數，正好接軌國際間關注氣候變遷議題、強化企業自身「氣候韌性」以及要求企業揭露永續與氣候資訊的風潮，可望成為觀察證券市場氣候韌性表現的重要參考指標。

TPEx FactSet氣候韌性指數系列，採用FactSet的合作夥伴Entelligent以氣候科學模型所建構的T-Risk資料庫。該模型採用全方位視野，評估發行公司的氣候風險指標分數，可以用來判斷氣候變遷對各公司財務表現之風險高低，亦即評估各公司因應氣候變遷之能力，進而應用T-Risk分數對指數成分股進行權重調整，以凸顯各指數成分股氣候韌性表現。

指數系列中的「TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數」，不僅透過T-Risk分數篩選出適合的企業，更搭配財務表現及流動性等要素，進行成分股的篩選，優化投資組合，以表彰兼具「氣候韌性」及「可投資性」上櫃公司的綜合表現，可見該指數在追求投資績效的同時，亦能對氣候變遷等永續議題發揮正面影響力。