台北市中正、萬華立委選區呈三腳督局勢，由民進黨參選人吳沛憶、國民黨參選人鍾小平及無黨籍參選人于美人角逐立委席次。近日鍾批評于「藍皮綠骨」，會推倒國民黨，揚言操作棄保，于美人25日回嗆，只有賭徒才會在意輸贏，「選民要的是有骨氣的人」，而不是一天到晚盯著民調的人。

于美人指出，她投身選戰只有短短5個月，民調從0開始到目前已經20％，對她的團隊而言是相當振奮人心的，不過她也不會拿民調數字來說嘴，質疑選舉過程，她也透露，團隊自己做的民調甚至更高，而這些都是她和團隊不斷親近選民，「一隻手一隻手握出來」，被團隊理念說服的支持者。

對於遭到鍾小平批評，于美人也回嗆，國民黨在該區遲遲難以整合，甚至推派鍾出戰後，也沒有看到其他黨內同志給予祝福，她反問鍾，究竟想為中正、萬華做什麼。另外，面對「藍皮綠骨」、推倒國民黨一說，于美人也回嗆，鍾小平不斷製造對立，真正推倒國民黨的，不是民調而是鍾小平。她也質疑，明明還有其他人選，國民黨推派鍾，到底是想在立院傳達什麼信念。

于美人表示，近日她參加中秋活動時，有民眾和她說，都更等了20幾年，即使向藍綠雙方求助，問題還是沒有解決。她指出，都更是重要的議題，但是不能沒有都市計畫，尤其在萬華，應該要先想好到了2050年，萬華要扮演何種角色。另外，若是興建新大樓，退休人員及高齡者能否負擔高昂的管理費等問題也該被納入考量。

于美人指出，中正、萬華區有許多問題都還沒有被仔細描述，而藍綠在當地深耕多年，也遲遲未見解方，她要做的就是去洞悉這些問題，並尋找解決辦法。她說，雖然有人嘲諷她在做夢，但是她認為，「連做夢都不敢，怎麼改變？」