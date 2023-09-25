今年全國運動會的聖火傳遞，今天上午從台南市市定古蹟延平郡王祠出發。（洪榮志攝）

台南市副市長葉澤山將全運會聖火交給聖火隊後，預定環台傳遞22縣市。（洪榮志攝）

今年全國運動會的聖火傳遞，今天上午從台南市市定古蹟延平郡王祠出發後，預定往南以逆時針方式環繞各縣市，沿途在22縣市的古蹟或重要地標交接傳遞，象徵著從古都台南出發，與台灣不同城市的歷史紋理交會與祝福，再將祝福力量傳送回來台南，勉勵所有參賽選手。

全運會聖火上周六於關子嶺水火同源取得母火後，當天在安平古堡點燃聖火。副市長葉澤山表示，在運動賽事中，聖火象徵和平、光明與祝福。今天市府慎重在延平郡王祠祈福祝禱，並開始傳遞聖火，寓意「成功啟航」，將祝福傳遞給22縣市；且為配合台南400，各縣市聖火傳遞也都精心挑選最具在地特色的古蹟或景點，意涵文化之火綿延傳承，邀請全國鄉親前來台南觀賞精彩的全運會賽事，順道遊台南、嚐美食，保證滿載而歸。

體育局表示，聖火傳遞第一天將抵達高雄市國定古蹟「左營舊城門」、屏東縣古蹟阿猴城門（朝陽門），第一周預定陸續前往台東縣卑南遺址、花蓮文化創意產業園區、宜蘭縣中興文化創意園區、基隆要塞司令部、台北霞海城隍廟、新北林本源園邸。

第二周從桃園市景福宮一路往新竹縣褒忠亭義民廟、國定古蹟新竹市政府、三義木雕博物館、國定古蹟台中市舊火車站、南投縣藍田書院、彰化縣八卦山大佛、雲林縣北港朝天宮、嘉義縣新港奉天宮、嘉義城隍廟，預計10月4日繞畢本島回到台南市後，10月16日至19日再展開全市37個行政區傳遞聖火。

至於離島聖火傳遞，將從10月1日起為期2周自金門縣政府、澎湖縣毋忘在莒、連江縣媽祖巨神像，預計10月19日回到台南後，由市民陪跑、護聖火回到市府完成交棒。

另外，全市37個行政區的聖火傳遞活動，還將結合各區在地的觀光、美食產業精心挑選傳遞地點，迎接全運會聖火。全運會宣傳活動及賽事期間也將持續加強防疫措施，包括賽前各場地清消、購置防蚊液、防蚊掛片等，希望讓選手安心比賽，獲得佳績。