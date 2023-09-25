每個人的擇偶條件不盡相同，大陸有一名28歲單親媽媽，想替3歲兒子找繼父，收入可觀的她，對另一半僅有學歷和家庭的要求，看似簡單卻有一個條件，讓很多原本有興趣的人打消念頭。

根據《docnhanh》報導，這名單親媽媽今年28歲，身高164公分、有房有車，年收入60萬人民幣（約264萬新台幣），對伴侶只有2點條件，除了學歷要大學以上，還希望家庭幸福。然而，她卻要求「不想和丈夫生孩子！」。

單親媽媽解釋，之所以把條件門檻設得這麼低，是為了讓男方能善待自己的兒子，不讓孩子受到霸凌或不公平對待，一切都是為了兒子，此番言論在網路掀起議論，不少人感嘆這個媽媽有多麼自私，砲轟：「誰願意嫁給一個不肯生孩子，只能養妻小一輩子的人？她以為孩子是高尚的，但其實她很自私，她須要的不是丈夫，而是保母」、「有自己的孩子，卻不肯替丈夫生孩子？雖然條件不錯，但恐怕很難找到合適的男人」。

不過，單親媽媽並不認同這些言論，她理直氣壯表示，自己是本科學歷，薪水也不少，反問：「哪個男人不願意接受呢？他不需要賺很多錢，甚至不需要工作，只要待在家照顧兒子」。

另外，也有人猜測，這名單親媽媽在感情中受到傷害，才會做出這樣的決定，犧牲自己的幸福，只要孩子過得好就好，「她不需要錢，只要一個在幸福家庭中長大的好男人，但問題是她沒有為對方著想」，認為若心態沒改變，無論嫁給誰，孩子都很難健康成長。