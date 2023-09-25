立法院25日改選8個常設委員會新會期召委，由於本會期國民黨團少2席次，勢必尋求民眾黨支持，雙方在衛環委員會合作，打破上次綠白合狀態，由吳欣盈取得召委。最終民進黨拿下8席、國民黨拿下7席，民眾黨拿下1席。

負責排議案、擔任委員會主持的召委，是未來會期的修法風向球，因此，各黨派都摩拳擦掌，除了交通委員會、衛環委員會外，其餘都順利由藍綠推舉人選當選。

在交通委員會上，民進黨、國民黨原本分別推舉何欣純、陳雪生，但民進黨陳歐珀、時代力量邱顯智也出馬爭取，兩人各獲4、1票，不敵何欣純和陳雪生各獲得的5票。

另外，衛環委員會是本屆改選焦點，由於上一會期上演「綠白合」，導致召委選舉翻盤，國民黨早在投票前就洽談，且保有共識，要在衛環會推舉吳欣盈擔任召委，本次衛環會有15人投票，民進黨推派邱泰源、民眾黨推派吳欣盈，民進黨吳玉琴、時代力量王婉諭也出馬爭取，兩人各獲4、1票，不敵邱泰源、吳欣盈各獲得的5票。

立法院第十屆第八會期委員會召委名單

內政委員會：羅美玲（民）、游毓蘭（國）

外交委員會：何志偉（民）、廖婉汝（國）

經濟委員會：蔡易餘（民）、翁重鈞（國）

財政委員會：沈發惠（民）、費鴻泰（國）

教文委員會：范 雲（民）、鄭麗文（國）

交通委員會：何欣純（民） 、陳雪生（國）

司法委員會：湯蕙禎（民）、林思銘（國）

衛環委員會：邱泰源（民）、吳欣盈（白）