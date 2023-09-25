針對「明揚國際工廠爆炸」案，縣府稍早公布該公司違失處置，縣長周春米指出，明揚有儲放超過管制量30倍的過氧化物、案發第一時間未提供完整安全資料、以及工廠管理權人未派專人到場協助救災等3大違規，縣府依消防法從重開罰共240萬，另追究公共危險、過失致死等2罪責。

針對「明揚國際工廠爆炸」案，屏東縣長周春米指出，明揚有3大違規事項，縣府依消防法從重開罰共240萬，另追究公共危險、過失致死等2罪責。（謝佳潾攝）

周春米表示，目前明確掌握到「明揚」有3大嚴重違法事實，一是明揚廠內存放的公共危險物品，超過管制數量，依照明揚申請的只能儲存100公斤過氧化物，但依據事證顯示，廠內儲存3000公斤超過管制數量，加上依規定存放倉庫要為獨立建築物，但廠區的1樓是倉庫、2樓是作業空間，明顯也違反規定，因此依消防法從重處罰30萬。

針對「明揚國際工廠爆炸」案，屏東縣長周春米指出，明揚有3大違規事項，縣府依消防法從重開罰共240萬，另追究公共危險、過失致死等2罪責。（謝佳潾攝）

二是案發當時，消防員傳回的資料只有1份安全資料表，上面只有記載有機過氧化物D型，直到後續調查才又提供另2份安全資料表，發現廠內還有有機過氧化物F型，因此認定廠方沒有提供相關搶救必要資訊，依消防法開罰60萬。

三是工廠管理權人未派專人到場協助救災，周春米說，據調查，消防局是22日下午5時37分接到報案，消防員5時42分抵達現場，5時55分獲得安全資料表提供，5時57分進入火場搶救，傍晚6點1分發生爆炸，但後續調查掌握到，當天下午5時10分許，倉庫東南側已有警報器鳴動，且據員工群組顯示，5時17分有組長說有異常怪味，5時20分生產線課長拍到白煙冒出，但卻拖到5時31分才報案。

周春米說，在5時10分至20分左右，明顯已有火警訊息，但工廠管理權人卻沒有派專人到現場到場協助救災，依消防法開罰150萬。

周春米強調，除3大違規事項從重開罰外，還將對「明揚」追究公共危險罪責、過失致死等2大罪責。

屏縣府表示，因24日找到的部分骨塊被法醫認定為獸骨，還須送DNA鑑定，因此目前確定9死1失聯，搜索行動25日持續進行中，而失聯者為傅姓員工，另屏東消防局火災調查小組、刑事局鑑識人員等一行人剛剛進入火場進行調查。