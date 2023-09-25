中秋將至，許多人會賞月、吃月餅或者團聚烤肉，家中除了客廳，不少民眾會選擇在陽台或是露臺感受秋日的徐徐涼風搭配滿月，度過愜意的中秋，信義居家傳授快速改造密技，教消費者在家也能打造出度假風的療癒小角落。

許多人對於陽台、露臺劃分較為陌生，實際上陽台、露台皆為房屋權狀中的附屬建物，指連接主建物室內面積與室外的平台，信義居家也傳授簡單的分辨方法，陽台上方會有遮蓋物、頂蓋，露台上方則無任何遮蔽物，且通常面積會較陽台寬敞。

在法規中，陽台本身被列為逃生空間之一，不能改變大小或牆面影響房子的結構，因此陽台外推屬違建，如被舉報將依法列管或拆除；而露臺若未登記，屬於公設的一部分，會藉由約定專用給露臺戶使用，若要加裝採光罩、雨遮則需要依照法規規定，否則也會視為違建。信義居家建議，有意改造前可先了解一下自家空間屬於哪一類、預計要進行的工程是否有違法疑慮再行動工，以免造成後續困擾。

了解自家所屬空間後，如何DIY打造度假風?信義居家傳授3大升級密技：第一招舖設木棧板，陽台度假氛圍一秒提升，信義居家提醒，因陽台與露臺為室外空間，記得選擇耐濕、防潮的塑木棧板，或是油脂含量較高、較為抗潮的木材並且塗上保護漆達到防腐、防霉及抗紫外線的功效。

第二招，藤編家具、植栽、燈飾布置加強空間情調，以防水布材質的戶外家具、藤編休閒桌椅、躺椅等，搭配上綠意盎然的植栽、花器點綴，柔和陽台的環境，再以特別的燈飾、吊燈營造陽台的夜晚絢麗多彩的氛圍，中秋夜一起賞月、烤肉更顯得有情調。

第三招，牆面布置畫龍點睛，塑造立體空間感，空間有限的陽台，除了地面擺設，還可將陽台的牆面進行布置，牆面裝設可懸掛物品的架子，放置盆栽植物或布置、需要收納的物品，打造出陽台的立體空間感，提升美觀度同時增加收納空間。

信義居家也提醒，居住社區大樓的民眾如想要在陽台、露臺烤肉，就需要留意社區規約以免遭到投訴而掃興。倘若無法在陽台烤肉，仍可照上述布置基本的原則，搭配上舒適的桌椅，即能輕鬆將陽台改造成家中療癒小角落，不僅中秋賞月多一個愜意舒適的空間，平常使用亦能讓人擁有愉悅的好心情。

除了DIY改造，若想透過室內設計師進行幅度較大的裝修，建議找尋可信賴的、具有合格證照、保障的信義居家設計師協助裝修的大小事宜、詳細了解法規規範，減少不清楚法規而導致裝修完被視為違建的狀況發生。