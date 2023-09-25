台南市目前電動車輛路邊停車可享汽車前2小時半價、機車當次半價優惠，但因實施滿5年，市府交通局今天表示，基於已經達成階段性鼓勵電動車輛使用效果，為兼顧停車資源公平分配及使用者付費原則，自今年10月1日起，電動車輛路邊停車將恢復原公告費率收費。

交通局長王銘德指出，台南市從2018年起實施電動車輛路邊停車汽車前2小時半價、機車當次半價的優惠措施後，至今已滿5年。據交通部統計，實施期間台南市電動汽機車登記自2018年1萬5745輛，2022年已成長為5萬9394輛，5年間增幅達3.8倍。

王銘德說，鑑於雙北、桃園、高雄等直轄市，已逐步取消電動車停車優惠措施，考量台南市的停車資源有限，為符合公平分配原則，10月1日起電動車輛路邊停車將恢復依原公告費率收費，以符合使用者付費精神。

交通局表示，為持續優化綠能運具使用便利性，台南市在辦理停車場委外經營時，將要求業者在平面或立體停車場，分別設置5％、10％的充電格位，預計2025年全市充電樁可達600支以上；此外，智慧路邊停車計費系統也將持續盤點合適區位建置60支智慧停車收費充電樁，以營造電動車友善環境及停車服務。