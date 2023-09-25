立法院25日改選8個常設委員會新會期召委，國民黨與民眾黨合作，共同推舉白委吳欣盈擔任衛環委員會召委。對此，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠說，執政黨讓人民感到失望，將與各政黨保持合作、彈性空間。（蔡雯如攝）

立法院25日改選8個常設委員會新會期召委，國民黨與民眾黨合作，共同推舉白委吳欣盈擔任衛環委員會召委，該合作也被視為藍白2024總統大選前合作試水溫。對此，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠說，執政黨讓人民感到失望，基於這樣的基礎，將與各政黨保持合作、彈性空間。

邱臣遠說，在本次召委選舉上，民眾黨團希望整合在野力量，因此跟國民黨議題合作，衛環委員會轄管衛福部、勞動部、環境部，外界關注的超思進口蛋衍生後續食安問題，不管是溯源管理或標示問題，需要更強而有力的在野監督，年金改革、最低工資法等議題也是本會期優先法案監督重點，因此基於此基礎，在野合作推派召委。

至於總統大選是否也會延續立院的藍白合狀況，邱臣遠表示，立院身為中華民國最高民意機關，老闆還是人民，一切以民意為依歸，民生關心的光電案、超思進口案、登革熱等議題，將尋求在野各政黨合作。

當選衛環委員會召委的吳欣盈說，民眾黨在各議題希望跟各黨合作，今年她有辦理數位醫療公聽會，邱泰源也有規畫合辦，在代理孕母部分，與國民黨合作的會期，也是主席交代的非常重要議題，民眾黨會努力以民眾為優先。