台灣民意基金會今（25）日發表「蔡英文總統聲望的最新動向」即時民調，該基金會董事長游盈隆分析，與上個月相比，蔡英文聲望出現巨大變化，總統職務表現贊同率下滑10.4個百分點、不贊同率上升5.9個百分點，由於1個百分點約等於19.5萬名選民，意味著贊同蔡國家領導方式的民眾約流失200萬人。對此，時常評論時事的民進黨前立委林濁水表示「不幸」，直言蔡英文在雞蛋門重蹈了和論文門一樣的護短覆轍。

該民調詢問「一般說來，您贊同或不贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果發現：11%非常贊同、27.4%還算贊同、27.6%不太贊同、20.6%一點也不贊同、11.3%沒意見、2%不知道，游盈隆分析，這項結果傳達了一個重要的訊息，那就是蔡英文再度陷入新的執政困境。

看完這份民調的結果後，林濁水今在臉書指出，「不幸，總統在雞蛋門複製了論文門一樣的護短覆轍」，他認為前農業部長陳吉仲雖秉持社運精神為小農賣命、熱情可佩，但也不免於台灣社運習性，矛盾地滿懷中國士大夫意識，不善、甚至不屑和凡夫大眾溝通，加上延續西方左翼精神，在反商情結下對商務難免生疏，以致政策的執行出錯，錯了又死不認錯。

另外，針對該民調，游盈隆還指出，過去一個月，台灣內外政治環境沒有重大事件發生，除了進行中的2024總統與立委大選，就是近期的進口雞蛋風暴；他提到陳吉仲請辭農業部長獲准後，台灣民意基金會即時的全國性民意調查顯示，5成7國人不滿意陳處理進口雞蛋的表現，高爭議性的進口雞蛋政策，不僅折損蔡英文執政團隊一名核心成員，陳建仁內閣施政表現的民意滿意度也創下組閣以來的新低，並同時創下不滿意度的最高紀錄。

而身為執政黨，民進黨政黨支持度重挫6.5個百分點，游盈隆說這並不多見，所有跡象都顯示，近期進口雞蛋風暴已釀成執政黨的系統性危機，從農業部、陳建仁到蔡英文無一倖免，甚至有很大可能性會嚴重衝擊賴清德的總統選情。

此份今日公布結果的民調，訪問期間是9月18至20日3天，對象以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣（dual-frame random sampling），市話佔70%，手機佔 30%。有效樣本 1077人，市話53人，手機324人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負 2.99個百分點。