一名32歲男子表示，歷任女友都是外國籍女生，從未和台灣女生交往過，他批台灣女生普遍要求另一半身高、長相及個性，高傲地像尊神明，呼籲台灣男生想要幸福，又不想被打擊自信，找外國籍女生會比較順利，文章引發網友熱議。

原PO昨（24）日於論壇《Dcard》指出，曾在日本和加拿大留學、工作，12年一共交過3個女友，都是真心談感情，在台灣卻一個女友都沒有，他批評台灣女生很要求另一半身高、長相和個性，還有一堆莫名不合理的要求。

原PO最百思不得其解的是，台灣女生明明和異性聊得來，卻總是以認識不夠為由拒絕交往，男生不斷地熱臉貼冷屁股，搞得像在拜神明，「一副你就是要先付出，要不要給你神跡，得看我心情的樣子」，讓他直呼台灣妹真的太高傲了。

原PO建議，談戀愛要選擇外國女生，交過外國女友就知道和台灣女生的差異，「真的想要幸福，又不想被台女打擊自信，去國外找女人吧！相信會比交台女順利很多。」

貼文讓一票網友砲轟，「整篇文的重點就是自己條件不夠好」、「你跟3任女友真心相愛還不是分了」、「在國外認識的女孩都是認真談感情，那你還會分手交了3個，所以是你太差，女孩們都覺得你不行才分手是嗎？」、「那你怎麼不繼續在國外，在台灣你就沒市場啊」。