47歲金馬影后舒淇是許多人心目中的性感女神，近期她擔任第80屆威尼斯影展評審，成為首位集滿了歐洲3大影展評審身分的台灣演員，可說是台灣之光。行程滿檔的她，最近又受邀前往米蘭時裝周，登場便展現霸氣，沒想到活動結束的舒淇，立刻投奔餐廳，不顧形象大嗑薯條和漢堡，相當可愛。

舒淇24日剛參加完米蘭時裝周，仍是一身穿著灰色西裝套裝，一頭浪漫大捲髮傾瀉而下的美照，但引人注意的題，她面前不是高級餐點，而是一碗大薯條及比臉還大的漢堡，舒淇也不計形象大快朵頤，不時對鏡頭做出搞怪表情，逗趣的畫面曝光後，讓許多友直呼親民。

照片一出，立即吸引超過3.1萬人朝聖，網友都在留言區幽默道「這麼會吃？」、「這樣吃還那麼瘦」、「連吃薯條都美」、「漢堡也太大」、「姐姐太美了」、「怒吃一波先」、「淘氣的大孩子」、「好可愛」、「漂亮又可愛」、「怎麼可以那麼美」、「0死角美女」、「想知道有沒有吃完」、「每天都漂亮」、「顏值總是在線」。

事實上，舒淇是今年威尼斯影展評審團之一，她分別在2008年、2009年擔任過柏林及坎城影展評審，加上這次的威尼斯影展，讓她成為第1位滿貫擔任歐洲3大影展評審的電影人。