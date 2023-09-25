2023朱崙盃全國定向越野錦標賽暨全國排名賽男子菁英組冠軍賴賢鴻。（定向越野協會提供）

2023朱崙盃全國定向越野錦標賽暨全國排名賽，24日於嘉義縣蒜頭糖廠-蔗埕文化園區舉行，新秀賴賢鴻在男子菁英組首次奪冠，「一姐、黃敏惠則是繼續在女子菁英組封后。

曾在大專組寫下4連冠的好手賴賢鴻，在菁英組戰績並不是前段班，暑假他特地到中國雲南麗江進行高原訓練，在這次比賽展現成效，以13分58秒，拿下冠軍，也是他在菁英組的首個冠軍， 賽後他認為，自己整個過程跑得很流暢，這次暑訓讓他跑步能力提升很多，希望藉著這個氣勢及狀態，能參加定向世錦賽。

今年在國內賽、月初的印尼國際賽，都展現國內定向越野一姐實力的黃敏惠，在這次朱崙盃也不讓冠軍旁落人，以14分54秒封后，比第2名的陳怡芳（17分21秒）快了近3分鐘，她說：「感覺這是最近比賽最熱的一天，在大熱天下跑是很大的挑戰，對專注力也一大考驗，幸好我跑得順暢，沒有出現太大的失誤。」

中華民國定向越野協會為了推廣定向越野運動，積極舉辦定向越野活動與賽事，2023朱崙盃全國定向越野錦標賽暨全國排名賽，是項賽事成績並做為遴選參加2023年國際賽事代表隊選手參考依據，中華民國定向越野協會祕書長陳薇婷表示：「這次比賽，我們選在嘉義縣蒜頭糖廠舉辦是新場地，儘管碰到炎熱天氣，還是有很多家庭參與。」