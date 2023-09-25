晶鑽生醫總經理謝佳憲表示，今年將加速海外市場布局，延續營運成長力道。今年適逢晶鑽生醫成立十週年，「美特拉」的上市具有特別的意義，不僅豐富自有品牌提美拉系列的產品陣容、迎合消費者需求，更代表公司持續專注創新、突破技術研發缺口，從零到有打造台灣本土線雕拉提的微整供應鏈企圖心。

國內目前合法拉提線材中，晶鑽生醫的「提美拉」是第一個、也是唯一由本土自主研發及製造的台灣(MIT)品牌。謝佳憲表示，醫學美容科技的進步，訴求「不動刀」的非手術抗衰需求日益增長，帶動全球輕醫美療程如肉毒桿菌、玻尿酸、線雕拉提、音波拉提等進入快速發展階段。

據Frost & Sullivan研究顯示，2021年全球醫美市場規模為1,417億美元，非手術類的輕醫美占比為22.7%、市場規模約321億美元，預估2030年全球醫美市場規模可達3,603億美元，年複合成長率為10.9%，而非手術類占比將提升至44.2%、市場規模將達1,594億美元，年複合成長率為19.5%，屆時輕醫美療程可望搶占主流地位。

謝佳憲進一步表示，臉部拉提在大中華市場正逐步興起，屬於低滲透、高成長的藍海市場。隨著第三代「美特拉」全新上市，除持續深耕國內市場外，提美拉透過「取證上市」、「經銷授權」二大策略也積極拓展海外市場。目前美國市場已進入領證上市的關鍵審查階段；中國市場預計開展臨床試驗，並於二年內爭取中國國家藥品監督管理局（NMPA）的核准上市。此外，在香港、泰國、越南等亞洲市場則採取授權經銷模式卡位市場商機。