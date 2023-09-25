YouTuber劉芒5月被合作的攝影師爆料難搞、修圖吹毛求疵，人設大翻車，她神隱近2個月後在社群發文道歉，沒想到，事隔2個月後，劉芒被爆退租後屋況不佳，電視、沙發、衣櫃、百頁窗被用壞，地板有扁掉的口香糖、打翻的飲料，還有一層綠色液體，且約好時間還大遲到50分鐘，讓房東超崩潰。

網紅「美到沒朋友」在IG限動爆料，劉芒和房東約退租，原本說會晚到10分鐘，後來又因拿鑰匙，大遲到50分鐘，沒想到，房東巡完屋況後，發現電視、沙發、衣櫃、百頁窗被用壞，地板有扁掉的口香糖、打翻的飲料，甚至髒到腳底板無法黏合，層架有綠色液體，冰箱留一盒結霜的東西，「所有所有的家具基本上都是毀了，完全沒在愛惜使用跟好好照顧」。

房東發現屋況不佳。（圖／美到沒朋友Instagram）

房東發現屋況不佳。（圖／美到沒朋友Instagram）

「美到沒朋友」網紅不解直呼：「平常漂漂亮亮的女生，私下感覺都在垃圾堆過活」，而這些毀損狀況，都是「全部都從押金扣」，「美到沒朋友」傻眼說：「好想知道劉芒當初租屋押金是一百萬嗎？怎麼可以退租點交時弄壞電視、衣櫃、百葉窗、換沙發、地板一層灰還黏3枚口香糖&打翻沒清飲料液體，冰箱留一盒結霜拿不出來的東西、一塊帶不走的地毯，全部都從押金扣？」

發文引發網友討論，紛紛直呼：「房東好衰，遇到這種會氣到吐血」、「只能說『誰是翻車小天才』」、「是押美金嗎」、「我以為退租時要清理的乾乾淨淨是基本耶」，但也有人替劉芒說話，「看照片是真的還好，且劉芒也願意賠償」、「屋況好像沒有那麼嚴重」。