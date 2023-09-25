日前在八里紅海灘發現擱淺的小抹香鯨，25日凌晨不治身亡。（摘自中華鯨豚協會臉書／張志康基隆傳真）

新北市八里區海灘22日發現擱淺的抹香鯨，送至基隆八斗子海之生鯨豚復健站收容，經過3天的救援，25日凌晨1時許死亡。中華鯨豚協會表示，小抹香鯨的肺部可能有嚴重水腫或纖微化，僅能採取安寧照護，遺憾沒辦法為動物多做什麼。

中華鯨豚協會透露，22日小抹香鯨送到復健站後，22日及23日兩天鯨豚協會的醫療團隊為小抹香鯨進行檢傷及體檢，發現小抹香鯨有嚴重的肺臟病變，無法在水池中維持正常浮力，無人協助時，會嚴重側傾並有很高的嗆水機率。

鯨豚協會指出，在這樣的情況下，若執行野放則小抹香鯨再擱淺或是死亡機率很高。另一方面，從血液檢查的結果，顯示動物有嚴重感染且不易控制，救援團隊就決定採取安寧照護的模式。

鯨豚協會表示，25日凌晨1時57分左右，小抹香鯨的呼吸漸弱死亡，救援團隊已經著手安排相關的剖檢工作，希望這隻逝去的小抹香鯨能夠留下更多的訊息。