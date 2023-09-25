吳姓男子去年到陳姓女性友人租屋處，卻撞見王男在內躺床上睡覺，他醋勁大發，拿鈍器及用拳頭重擊王頭部致死，最高法院駁回上訴，考量吳男被害人父母成立調解並給付賠償金完畢，依傷害人之身體，因而致人於死，判處有期徒刑9年6月定讞。

吳、王都是陳姓女子的友人，2人互不認識，都有意追求陳女，去年1月28日晚間王騎機車至陳位在南投縣埔里鎮民族路租屋處，吳男在29日上午搭乘計程車抵達陳的租屋處樓下，並進入陳租屋處內。

吳男因見王在陳房間床上，而與王男發生言語及肢體衝突，他以手、腳毆打王之身體，並以拳頭及以直徑約3 公分之圓形不明鈍器擊打王的頭部右側前額及身體，造成王男受有創傷性硬膜下腔出血併腦偏移等傷害。

之後吳男即請陳女打電話叫救護車，自己則把王移至陳的租屋處騎樓，並在一旁等待救護車到場救護，王男經住院救治，仍於去年2月3日下午因創傷性硬膜下腔出血併腦偏移而中樞神經衰竭死亡。

一審南投地方法院依殺人罪將吳男判刑12年8月，二審台中高分院認為，依相關證據，吳男無意要被害人死亡，難認吳男有殺害被害人之間接故意，改依傷害致死罪判刑9年6月，上訴後，最高法院駁回確定。