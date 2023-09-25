綠豆湯是常見的清熱飲品，但一名7旬婦人在喝了一碗無糖綠豆湯後，飯前血糖竟飆到240mg／dl，嚇得她以為糖尿病發作。台中慈濟醫院腎臟內科醫師馬弘桓指出，綠豆其實不是豆，它在6大類食物屬主食類，會影響到血糖控制，而長期血糖過高，容易引發慢性腎臟病，不可不慎。

馬弘桓在慈濟醫院的衛教文章提醒，過去曾收治一名患有慢性腎臟病的7旬婦人，對方為了控制血糖，平時飲食都非常謹慎，還特地食用不加糖的綠豆湯，未料飯前血糖竟飆到240mg／dl，整整是空腹血糖正常值的近一倍，嚇得以為糖尿病發作。後來在聽了醫師的說明，她才了解，原來綠豆也會引起血糖飆高。

馬弘桓醫師強調，糖尿病與腎臟病患的血糖要比一般人更小心控制，長期血糖過高，容易引發慢性腎臟病，當攝取過多的澱粉份量，血糖自然容易飆高。

事實上，馬弘桓說，腎臟病患不是不能吃綠豆，但要算在主食類，根據每日飲食指南，成人1日全榖根莖類的量為6～16份，相當於1.5～4碗；而綠豆1碗為2份主食，相當於半碗飯，即使不加糖，也都必須計算澱粉的量。

除了綠豆外，馬弘桓提到，包括南瓜、玉米、芋頭與山藥等五榖根莖類食物，其實也全都是主食，卻常被誤當成蔬菜，跟米飯、麵條等主食類食物一起吃下，都易對血糖造成影響。