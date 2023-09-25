蘋果iPhone 15系列新機與華為Mate 60 Pro的競爭，引起市場高度關注，有專家預測，受到供應鏈問題、總體經濟低迷及華為新機威脅，iPhone 15在大陸市場的銷量將呈現衰退，最糟的情形恐出現年減22%的慘況。

CNBC報導，研究機構Counterpoint Research報告顯示，iPhone 15在大陸市場最樂觀的狀況是第四季出貨量年減4%，最悲觀的預測是年減15%，市場研究總監Tarun Pathak表示，「我們必須承認有供應鏈的問題，尤其是Pro系列，如果沒有辦法及時解決，不得不看跌。」

研調機構CINNO Research的預測更為悲觀，他們認為iPhone 15的總體銷量將比iPhone 14下滑22%，但這仍是代表1千萬台iPhone 15手機的水準，預計今年iPhone在大陸的總銷量將達到4550萬台，比去年同期下滑2%左右。

兩家研究機構歸納iPhone 15面臨的挑戰，經濟低迷與華為Mate 60 Pro將是主要衝擊，Tarun Pathak坦言，「毫無疑問，華為Mate 60 Pro系列將是iPhone的巨大挑戰。」