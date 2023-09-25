James Harden is still holding onto hope that the Sixers and Clippers eventually find an acceptable agreement on a tradehttps://t.co/cJ2KtBoly5 — NBACentral (@TheDunkCentral) September 23, 2023

費城七六人「大鬍子」哈登（James Harden）、拓荒者利拉德（Damian Lillard）成為最新一波「賣我」的聯盟頭條新聞。根據美媒The Athletic報導，即使連碰好幾次釘子，還公開與高層翻臉，哈登仍舊相信他還有機會被交易去快艇。過往這種為了爭冠而鬧轉隊的球星，結果轉隊之後失敗的案例多不勝數。

名人堂球星崔斯勒（Clyde Drexler）算是轉隊最成功的範例，他1995年2月才從拓荒者轉去火箭，當年6月就摘下總冠軍了。巴克利（Charles Barkley）隔年8月如法炮製，從太陽轉去火箭抱團，結果在西區決賽敗北。

「一眉哥」安東尼戴維斯（Anthony Davis）、「可愛」里歐納德（Kawhi Leonard），前者從鵜鶘轉去湖人，後者從馬刺轉去暴龍，雙雙都摘下總冠軍。更早之前還有張伯倫（Wilt Chamberlain）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）轉隊去湖人摘冠，特別是賈霸協力開創湖人王朝，被譽為史上最偉大的轉隊事件。

名人堂球星賈奈特（Kevin Garnett）是比較特殊的成功案例，他原先想從灰狼轉去湖人與布萊恩（Kobe Bryant）聯手，但是布萊恩不搭理他，結果賈奈特折騰一番去了塞爾提克，轉隊首季就在總冠軍賽擊敗湖人（2008年）。此外詹姆斯（LeBron James）前往熱火、杜蘭特（Kevin Durant）加盟勇士的時候都是自由球員身份，這與現在哈登、利拉德的情況不同。