無黨籍立委參選人于美人25日受邀上《千秋萬事》直播節目時表示，在2024總統大選中，「藍白合」時機未到，應該多給雙方時間各自努力，且不應該只是朝政治算計去努力，而是應該先放眼政策的匯集，雙方能否共同描繪2024年後對台灣的想像等，也呼籲民眾關心立委選舉，選出「最能代表自己選區的人」。

于美人表示，除了關心總統大選，立委選舉也是舉足輕重，因為立法院可能就是最後一道防線。她說，五院之中除了總統，只有立院是民眾選出來的，立院不只要發揮監督政府的職責，適時踩煞車，更該鼓勵政府朝對的方向前進。她狠批民進黨，看看過去7年立院席次過半是什麼嘴臉，呼籲選民一定要將票投給最能代表自己選區的候選人。

對於行政院副院長鄭文燦回應雞蛋標示問題「是農業部搞錯」，于美人痛批，這種說法是在汙辱具備專業知識的基層公務人員，這些人怎麼可能不專業，「要看看是誰破壞他們的專業」。

于美人說，「沒有災害的時候，所有忠告跟預演都沒有重量」，她痛批，現在政黨執政後，卻發現有一半的人因為顏色不對不能用，或是好的人才卻因為被消耗也用不久。她以近日屏東工廠大火為例指出，在消防如此重視專業的領域，一定要選出具有專業知識的人負責，而不是「讓顏色對的來」。