威力彩頭獎26連槓，得主依舊從缺，今（25日）頭獎金額上看8.1億元，又將掀起一波買氣。台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，想要財神眷顧有4妙招，而今天財運最好的生肖是虎、兔、馬、狗。

以下為旺財中獎方法：

●9月25日這天財運最好的生肖是虎、兔、馬、狗，這幾個生肖千萬不要錯失當8.1億富翁的機會。

●中大獎的妙招不同日期有不同方向，不管當天在家裡或飯店，你可以當天所居住的位置為中心點，依照以下日期及方位，去彩劵行購買彩劵或刮刮樂，9月25日「財神方」在西南方或正西方，例如今天住在圓山飯店，就以圓山飯店為中心點，往西南方或西方的彩劵行購買彩劵或刮刮樂。今天若住在家裡，就以家裡為中心點，往西南方或西方的彩劵易開出大獎。

●9月25日幸運色是火、土色系，火：紅色、粉紅色、紫色、紫紅色；土：黃色、米黃色、咖啡色等，穿著或配戴火、土色系，財運更旺。

●旺財時間9月25日，11至13點、15至17點、19至20點。

●鼻子是「財帛宮」，平常有空就要動一動，輕輕地撐一下鼻孔，或者輕輕地捏一捏，引動財氣；第二，耳朵拉一拉；「有沒有福氣看耳朵就知」，平時上下拉一拉可增加福氣。平常動動鼻頭、拉拉耳垂，讓氣場動一動，會有累積財氣和福氣的作用。