彈頭帶著阿姨到綠島潛水。（欣春廣告提供）

彈頭擁有國際潛水組織的潛水長與教練證照。（吳永森提供）

南拳媽媽彈頭為了一圓高齡73歲的長輩夢想，帶著家族年齡最大的阿姨首度潛入綠島大海深處，徜徉海底世界。他很感謝阿姨陪伴自己征戰大大小小的大陸商演，每個月大概15場，他都帶著這位老寶貝同行，「阿姨陪伴著我，讓我在演出時倍感安心。之前聽聞阿姨說自己從來沒有潛水過，希望可以親眼看看海底之美。為此，我先安排阿姨去上潛水課，阿姨很厲害，3天就考到執照。我一結束工作就立刻安排這次的綠島潛水行程，讓長輩心願解鎖！」

彈頭擁有PADI、DIWA、ADIP等4張國際潛水組織的潛水長與教練證照，更是ADIP 歐洲國際潛水系統組織認證的2星潛水教練（2 Stars Instructor）。擁有此證照相當不簡單，代表彈頭有足夠領導統御能力、豐富潛水經驗技術及靈敏判斷力，能充分掌握潛水學科、術科、泳池或海域講習等專業內容。

他繼飛去東加王國追完大翅鯨後，忙完商演的他終於有3天假期，決定帶著家族中最年長的阿姨到綠島潛水，阿姨潛水看見海龜時，露出孩子般的笑容，彈頭非常感動，「阿姨年輕時為了養家，犧牲了很多，在我媽媽忙於事業時，她負責照顧我，就像是我第二個媽媽。」這次的潛水讓他覺得最有意義，「潛水不下萬次，看著阿姨臉上的笑容，我在海底流下了喜悅的眼淚。」

彈頭說，外公生前是警察，要養育7個兒女，經濟拮据，住在和平島的外公外婆就教小孩討海補貼家用，「我5個阿姨、2個舅舅從小學4年級開始，每天半夜都要下海捕捉紅蟳，幫助家計，所以他們水性都非常好。」

近年來，彈頭開始收斂鋒芒，他有感年歲漸長，陪伴家人的日子越來越少，辛苦努力賺錢打拚之餘，如果有時間、有能力寵愛家人、長輩，給予他們幸福感，才是最重要的事。這次帶阿姨潛水，他深刻體驗到發自內心付出所獲得的快樂是用錢也買不到的幸福！「辛苦努力賺錢，就是應該花在照顧家人、陪伴家人，那才是人生努力工作的意義。」

此外，彈頭考上「台北醫學大學大數據科技及管理研究所碩士班」，亦希望成為女兒的好榜樣，「我對女兒的教育很開明，做任何事情都是用溝通的方式，並尊重她的決定。」因為不想只出一張嘴叫她念書，彈頭就自己念給女兒看，希望藉此成為她的榜樣。「當然，在生命的過程中學業成績並不是那麼重要，念書是一種沉澱、是一輩子的事情，最重要是落實在做人處事上。」回歸學生身份，彈頭其實非常緊張，他笑虧比當周杰倫7萬人演唱會嘉賓還緊張，「但不管如何，就算緊張到尿褲子，我還是要好好的念、完成學業！」

南拳媽媽成軍19週年，南拳媽媽定海神針彈頭日前也感性對團員說：「南拳媽媽不論到了幾代，你們都是我的家人！」強調這把愛的鑰匙始終在他心裡，「有空來領取，愛您們！」被問到是否已經大和解？彈頭笑說：「期待明年20週年南拳媽媽5代大團圓！希望可以圓滿舉辦聯合演唱會！」