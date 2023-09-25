進口雞蛋爭議不斷，引爆全台食安風暴，連帶影響國產雞蛋搶購潮，批發價本周也從每台斤53元漲到55元今年新高，對此桃園市長張善政今天表示，市府相關局處都有注意，除食安外也注意價格變動，都會特別去關心。

張善政表示，市府農業局跟法務局消保等單位，這幾個月一直都在密切注意雞蛋相關議題，一方面是注意食安，最近在查這些蛋的來源跟流向都已經非常清楚，二方面就是在查的過程裡面，也非常注意價格的變動，所以有價格異常的變動，都會特別去關心，看看是不是要能夠有一些挹注的措施。