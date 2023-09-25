洗沐產品調查發現，86％的年輕男性對於產品的感性訴求遠遠超過理性邏輯。面對產品同質性強的洗沐市場，年輕消費者對品牌的認同感來自生活態度的投射。也就是說，品牌帶來的情感價值，才是選擇產品的首要關鍵。

為此，瑪卡澎澎今年一改傳統操作，找來三位擅長人像的知名新銳攝影師合作，以攝影師的專業視角，精準詮釋現代都會男女形形色色的愛情觀。業者指出，沐浴也可以很時尚。男性沐浴用品創新行銷手法，提升銷量女性消費者也買單

男性洗沐第一品牌PonPon Man，自從推出「瑪卡澎澎系列」後，三年來持續稱霸市場，致勝成分就是富含「瑪卡根」，有助緊緻肌膚，洗髮露則能刺激毛囊，一般來說，大部分品牌只要推出革命性產品，都會大肆宣傳，但瑪卡澎澎反其道而行，不找知名代言人、不鼓吹產品功能，反而以經營時尚精品形象殺出重圍。