農業專家「Linbay 好油」林裕紘近日因進口蛋爭議，屢次與農業部隔空交火，未料卻傳出遭恐嚇而被迫停更、關版的消息。對此，國民黨台北市大安區立委參選人羅智強點名對手苗博雅護航民進黨「不覺得慚愧嗎？」並感嘆看了兩人，就知道民進黨為何如此囂張橫行。

羅智強今（25）日在臉書提到，陳吉仲的混蛋風暴像一面鏡子，一種是Linbay好油這種沒有資源，為捍衛人民食安而勇敢監督執政黨，卻因打中執政者要害，必須面對來自側翼的抹黑出征，甚至恐嚇其家人，最後被迫關閉粉專；另一種人則是包括苗博雅這種民進黨側翼。

羅智強進一步說道，Linbay好油並未因為政府沒給完整資料，就不去監督政府，反觀苗博雅先是對進口蛋弊案不聞不問，被選民罵了以後，為轉移焦點，竟把矛頭指向台北市長蔣萬安，痛批北市府給的資料不全。

羅智強強調，選民都知道苗博雅所謂的「資料不全」，只是在為不敢監督民進黨找藉口，Linbay好油接連踢爆進口雞蛋問題，提出的各項數據都讓農業部百口莫辨，苗博雅伸手要來的資料不全就無法監督，慚不慚愧？

「苗博雅不是要不到，根本就是不想要也不敢要」。羅智強感嘆表示，看看被恐嚇的Linbay好油，再看看一心當側翼的苗博雅，就知道為什麼民進黨如此囂張橫行。