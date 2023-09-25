壓軸的是周湯豪與比莉母子，帶來老歌新唱、跨世代潮流混搭，精彩的表演讓台下歌迷氣氛嗨到最高。（吳建輝攝）

國民姑丈羅時豐也帶來多首經典歌曲，在台上還與縣長王惠美互動，場面熱絡。（吳建輝攝）

彰化建縣300年23、24日連續2天在縣立體育場「上吧 彰化!! 藝起慶生」演唱會大咖雲集，為彰化300慶生揭開序幕，昨晚壓軸周湯豪x比莉母子檔2人熱歌勁舞，讓現場氣氛嗨到最高，有遠從台南來的粉絲專程到訪，只為目睹偶像的風采，今起將由民歌演唱會、朱宗慶打擊樂團、明華園等接力演出，與彰化一起迎接下一個300年。

許久不見的品冠則是帶來「門沒鎖」、「我以為」等經典歌曲。（吳建輝攝）

情歌王子李聖傑帶來「最近」、「我們相愛吧」等歌曲，聽得現場歌迷如癡如醉。（吳建輝攝）

「上吧 彰化!! 藝起慶生」演唱會大咖雲集，下午5點由麋先生 MIXER、神棍樂團ZenKwun、獨立樂團打倒三明治、Luxy Girls率先暖場，緊接著由姊姊謝金燕當開場嘉賓，接著李聖傑、羅時豐、品冠等人帶來多首經典歌曲。

壓軸的是周湯豪與比莉母子，帶來老歌新唱、跨世代潮流混搭，精彩的表演讓台下歌迷氣氛嗨到最高；有遠從台南來的歌迷表示，周湯豪公開活動很少，北中南的歌迷都會集結一起應援周湯豪，希望他能夠多一點公開活動。

而不只周湯豪，開場的姊姊謝金燕還帶來超巨大月餅送給現場觀眾，就連縣長王惠美也拿到2個，謝金燕說，她送縣長月餅約定明年還要來彰化，讓現場民眾嗨翻，縣府表示，23、24日2天的博覽會加上晚上的演唱會人潮，預估吸引超過10萬人次到訪。

彰化縣長王惠美表示，彰化慶祝300歲生日在連續2晚大型演唱會後，從今天開始舉行一連串的慶祝活動，分別是25日的民歌演唱會、 26日的朱宗慶打擊樂團、 27日紙風車劇團、28日優人神鼓以及10月1日明華園總團演出都在彰化縣立體育場。