新北市長侯友宜上周請假全力拚總統選戰，國民黨主席朱立倫批評，反觀民進黨主席兼副總統、總統參選人賴清德從來不請假。對此，民進黨發言人張志豪25日表示，副總統執行憲法賦予的職權，沒有請假的問題，也不適用公務人員請假規則，前副總統連戰、呂秀蓮任內競選市長時也是依循此原則。

張志豪上午出席民進黨記者會，針對請假參選問題，他批評，朱立倫平常最愛講憲法，怎麼要轉移侯友宜落跑市長焦點的時候，連基本的、憲法所賦予副總統的職權都刻意忘記？

張志豪指出，依照《憲法》精神，總統本身是憲政機關，副總統屬備位元首，全時間執行憲法賦予的職權，沒有請假的問題，也不適用公務人員請假規則。他舉例，過去連戰參選總統，呂秀蓮統搭配前總統陳水扁競選連任，也都是循此憲政上原則，沒有請假的問題。

張志豪指出，儘管賴清德正參選下任總統，一切還是以公務優先，例如8月間奉蔡英文總統指示擔任特使前往巴拉圭參加新任總統就職，賴清德便放下所有選務，全心準備並執行這樣任務。

張志豪說，朱立倫在新北市長任內「換柱」爭取參選總統時，新北市政表現在《TVBS》調查中，則是六都最後一名。他直言，「很可惜朱主席同時不是國民黨的總統候選人，也沒有當過副總統，所以不懂憲法，也因為不用選舉，所以都一直請假，因此很在意別人有沒有跟他一樣請假。」